Необходима резиновая верстка сайта

Есть картинка - https://yadi.sk/i/ac59HPhEdcrZw Макет, разумеется, дам в слоях, с шрифтами. Нужно сверстать, текст в колонках внизу должен стать именно текстом, картинка вверху может оставаться картинкой. Дам доступ в админку (Джумла) - нужно будет разместить на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Столкнулся с проблемой неправильного вывода сайта на экранах с маленьким разрешением. Принято было решение о заказе работы на резиновую верстку сайта. Кто возьмется пишите. Дорого конечно не соглашусь, но за приемлемую цену готов буду выслушать предложения. http://doma-svetlo.ru
- Похожие заказы
- $5HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $40
Есть сайт сделанный в программе Axure http://snegovoy.myjino.ru/dsport/v0_4.html там авто-генерируемый HTML который никуда не встроишь. Надо на основании этого прототипа сделать нормальную верстку 7 страниц: главная, услуги, цены, фото, тренеры, расписание, контакты Небольшие комментарии к прототипу: фоны серый и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сверстать альбом с фото, чтобы выглядел как здесь http://davclub.ua/ Фото с закругленными краями - на нем название.HTML-верстка20 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать HTML-верстку двух страниц и если кто может сразу для UCOZ. Если нет, то просто в HTML. Вот сам макет: http://livechat.su/resize/download/2233181 и http://livechat.su/resize/download/2233184 Если ссылки не открываются, скину в лс. Хотелось бы узнать цену и сроки на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
[Срочно] Сайт не очень корректно отображается в айфоне. Меню едет и ешё несколько элементов Нужно очень срочно исправитьHTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать верстку одностраничного сайта Из скриптов: отправка сообщения на почту, цикличный таймер, увеличивающиеся фотографии, меню с якорями. Как работаем: вы делаете сайт, мы тестируем, вы вносите правки при необходимости, мы отправляем деньги, вы заливаете сайт на ...HTML-верстка24 заявкиЗакрыт9 лет назад
необходимо изменить меню личного кабинета на такое как тут http://ruseller.com/lessons.php?rub=2&id=1900 после авторизации должен появится баланс и кнопка "Личный кабинет" при наведении на которую должны выпадать все доступные в меню функции так как показано на ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Коллеги, добрый день! Ищу опытного верстальщик с ПОДТВЕРЖДЕННЫМ ОПЫТОМ по responsive верстке. Нужно заверстать 6 страниц под все устройства. Особенности: responsive (mobile, tablet, desktop, retina), векторные иконки, Single Page Application. В наличии PSD под два дизайна ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Требуется натянуть готовый дизайн интернет магазина на simplacms. Возможно долгосрочное сотрудничество.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад