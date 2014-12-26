Есть картинка - https://yadi.sk/i/ac59HPhEdcrZw Макет, разумеется, дам в слоях, с шрифтами. Нужно сверстать, текст в колонках внизу должен стать именно текстом, картинка вверху может оставаться картинкой.

Дам доступ в админку (Джумла) - нужно будет разместить на страничке. Желательно это сделать быстро, качественно и недорого)

Указывайте цену и сроки. Спасибо.