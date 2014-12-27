Верстка LP

$40
HTML-версткаЗавершен1 заявка152 просмотра
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Сверстать страницу LP. Исходник в PSD, для быстроты реализации представлю аналогичный проект с css и кодом.

9 лет назад
66roman
Роман 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Extra0m
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$40
2 дня
Была необходима оперативная верстка, на основе существующих страниц. Ростислав ответил быстро, сделал быстро, внес улучшения в уже существующие скрипты. Работой доволен, рекомендую. Буду рад продолжить сотрудничество в этом направлении.
Роман отлично поставил ТЗ с указанием всего, что хотел бы видеть по окончанию работы. Оплатил быстро. Можете также работать без предоплаты, заказчик ответственный
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