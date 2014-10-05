Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery
--- Основные данные ---
- Знание HTML5, CSS3, jQuery
- Использование препроцессоров: Jade, Less
- Framework: Bootstrap
- Верстка адаптивных, фиксированных, резиновых сайтов.
- Начальные знания CMS: ModX Revo, Opencart
- Верстка по стандартам W3G
- Кроссбраузерность (Opera, Safari, Chrome, IE9+, FireFox, Яндекс браузер)
--- Сроки выполнения ---
- Landing Page - 2 дня
- Сайт визитка - 2 -5 дней
- Сложные сайты от 5 до 14 дней.
--- Личные качества: ---
- Исполнительность
- Пунктуальность
- Ответственность
- Усидчивость
- Честность
Портфолио
- Скинали - Landing Page540 просмотров
- РТ ГРУПП - производство и монтаж рекламы191 просмотр
- Студия MakeWeb206 просмотров
- Print-Hall студия печати194 просмотра
- Анимированный сайт для iOS приложения154 просмотра
- Frezer3d - landing152 просмотра
- Баня по черному166 просмотров
- Magic Romantic124 просмотра
- Агенство по недвижимости145 просмотров
- Medsalon155 просмотров
- Cleanzy190 просмотров
- Sokolova's Jewelry161 просмотр
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 лет назад
Была необходима оперативная верстка, на основе существующих страниц. Ростислав ответил быстро, сделал быстро, внес улучшения в уже существующие скрипты. Работой доволен, рекомендую. Буду рад продолжить сотрудничество в этом направлении.
Ответный отзыв
Роман отлично поставил ТЗ с указанием всего, что хотел бы видеть по окончанию работы. Оплатил быстро. Можете также работать без предоплаты, заказчик ответственный
$100
10 баллов
9 лет назад
С Ростиславом удобно и приятно работать. Все четко: сдал-принял, отпечатки пальцев.. Рекомендую!
Ответный отзыв
Ставлю 10 из 10. ТЗ понятное и четкое. Оплата в течении 15 мин после сдачи проекта. Можете смело работать даже по пост оплате - заказчик добросовестный!
$1
10 баллов
9 лет назад
Качественное выполнение работы. Знание своего дела, а главное быстро и оперативно с возможными корректировками ""на-ходу". Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика
HTML-верстка
3 отзыва
$7/час
от $50от 1 дня
#767