Extra0m

Ростислав Extra0m

 
34 годаУкраина/Донецк
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery

--- Основные данные ---

  • Знание HTML5, CSS3, jQuery
  • Использование препроцессоров: Jade, Less
  • Framework: Bootstrap
  • Верстка адаптивных, фиксированных, резиновых сайтов.
  • Начальные знания CMS: ModX Revo, Opencart
  • Верстка по стандартам W3G
  • Кроссбраузерность (Opera, Safari, Chrome, IE9+, FireFox, Яндекс браузер)
--- Сроки выполнения ---

- Landing Page - 2 дня

- Сайт визитка - 2 -5 дней

- Сложные сайты от 5 до 14 дней.

--- Личные качества: ---

  • Исполнительность
  • Пунктуальность
  • Ответственность
  • Усидчивость
  • Честность
OpenCartВерстка сайтаHTMLBootstrapMODXjQueryСайт-визитка
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Отзывы заказчиков
66roman
Роман 
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Верстка LP
Была необходима оперативная верстка, на основе существующих страниц. Ростислав ответил быстро, сделал быстро, внес улучшения в уже существующие скрипты. Работой доволен, рекомендую. Буду рад продолжить сотрудничество в этом направлении.
Роман отлично поставил ТЗ с указанием всего, что хотел бы видеть по окончанию работы. Оплатил быстро. Можете также работать без предоплаты, заказчик ответственный
Ответный отзыв
deardeer
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Верстка макетов
С Ростиславом удобно и приятно работать. Все четко: сдал-принял, отпечатки пальцев.. Рекомендую!
Ставлю 10 из 10. ТЗ понятное и четкое. Оплата в течении 15 мин после сдачи проекта. Можете смело работать даже по пост оплате - заказчик добросовестный!
Ответный отзыв
kraft_denis
Денис 
35 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужна верстка для сайта (кнопки)
Качественное выполнение работы. Знание своего дела, а главное быстро и оперативно с возможными корректировками ""на-ходу". Рекомендую.
Рекомендую заказчика
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$7/час
от $50от 1 дня
#767