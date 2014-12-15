Профессиональная верстка макетов любой сложности/адаптивная верстка/wordpress интеграция

Приветствую! Меня зовут Иван. Я занимаюсь версткой с 2010 года, и продолжаю заниматься этим до настоящего времени. Работал как индивидуальный разработчик, так и в команде программистов. За период своей работы в данном направлении выдерживал всегда установленные заказчиком сроки, или оговоренные сроки с моими поправками. Моя вёрстка соответствует всем стандартам, элементы которые используются - семантически верные. К каждому клиенту индивидуальный подход. Учитываются все пожелания. При разработке стилей используется препроцессор LESS. В случае необходимости в использовании jquery плагинов - подключаю и настраиваю под конкретный случай. Пишу собственный jQuery код под определенные моменты. Адаптивная верстка тестируется на доступных мне девайсах.

Мои навыки:

- HTML5

- CSS3/LESS

- jQuery

- WordPress

- Email templates

- Responsive Layout

- Redmine/Jira

- Использование спрайтов в стилях

- Комментарии к коду ( при необходимости, если заказчик предварительно проинформировал про данную необходимость )

- Pixel Perfect

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android)

- Bower

- Grunt

Мой принцип:

Берусь только за те проекты, для которых регламентирован реальный срок на выполнение. Код соответствует стандартам W3C, читабельный и понятный для других разработчиков.

Мои обязательства перед клиентом:

- Сдача проекта точно в срок

- Практически постоянно online ( 18 - 20 часов )

- Конструктивное общение с клиентом

Контакты для связи со мной:

Skype - stompeg

Icq - 275 545 732

Email - [email protected]

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Напишите мне, уточните все необходимые вопросы и Вы не пожалеете.