Приветствую! Меня зовут Иван. Я занимаюсь версткой с 2010 года, и продолжаю заниматься этим до настоящего времени. Работал как индивидуальный разработчик, так и в команде программистов. За период своей работы в данном направлении выдерживал всегда установленные заказчиком сроки, или оговоренные сроки с моими поправками. Моя вёрстка соответствует всем стандартам, элементы которые используются - семантически верные. К каждому клиенту индивидуальный подход. Учитываются все пожелания. При разработке стилей используется препроцессор LESS. В случае необходимости в использовании jquery плагинов - подключаю и настраиваю под конкретный случай. Пишу собственный jQuery код под определенные моменты. Адаптивная верстка тестируется на доступных мне девайсах.
Мои навыки:
- HTML5
- CSS3/LESS
- jQuery
- WordPress
- Email templates
- Responsive Layout
- Redmine/Jira
- Использование спрайтов в стилях
- Комментарии к коду ( при необходимости, если заказчик предварительно проинформировал про данную необходимость )
- Pixel Perfect
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android)
- Bower
- Grunt
Мой принцип:
Берусь только за те проекты, для которых регламентирован реальный срок на выполнение. Код соответствует стандартам W3C, читабельный и понятный для других разработчиков.
Мои обязательства перед клиентом:
- Сдача проекта точно в срок
- Практически постоянно online ( 18 - 20 часов )
- Конструктивное общение с клиентом
Контакты для связи со мной:
Skype - stompeg
Icq - 275 545 732
Email - [email protected]
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Напишите мне, уточните все необходимые вопросы и Вы не пожалеете.