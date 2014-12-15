stompegg

Иван stompegg

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Профессиональная верстка макетов любой сложности/адаптивная верстка/wordpress интеграция

Приветствую! Меня зовут Иван. Я занимаюсь версткой с 2010 года, и продолжаю заниматься этим до настоящего времени. Работал как индивидуальный разработчик, так и в команде программистов. За период своей работы в данном направлении выдерживал всегда установленные заказчиком сроки, или оговоренные сроки с моими поправками. Моя вёрстка соответствует всем стандартам, элементы которые используются - семантически верные. К каждому клиенту индивидуальный подход. Учитываются все пожелания. При разработке стилей используется препроцессор LESS. В случае необходимости в использовании jquery плагинов - подключаю и настраиваю под конкретный случай. Пишу собственный jQuery код под определенные моменты. Адаптивная верстка тестируется на доступных мне девайсах. 

Мои навыки:

- HTML5

- CSS3/LESS

- jQuery

- WordPress

- Email templates

- Responsive Layout

- Redmine/Jira

- Использование спрайтов в стилях

- Комментарии к коду ( при необходимости, если заказчик предварительно проинформировал про данную необходимость )

- Pixel Perfect 

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+, iOS, Android)

- Bower

- Grunt

Мой принцип:

Берусь только за те проекты, для которых регламентирован реальный срок на выполнение. Код соответствует стандартам W3C, читабельный и понятный для других разработчиков.

Мои обязательства перед клиентом:

- Сдача проекта точно в срок

- Практически постоянно online ( 18 - 20 часов )

- Конструктивное общение с клиентом

Контакты для связи со мной:

Skype - stompeg

Icq       - 275 545 732

Email  - [email protected]  

...

Напишите мне, уточните все необходимые вопросы и Вы не пожалеете.

Отзывы заказчиков

snuker
40 лет
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$42
10 баллов
10 лет назад
Необходима верстка сайта - главная + 3 внутренних страницы
Сделано всё быстро и качественно, в том числе и анимированные слайдеры. Очень доволен результатом!
Рекомендую данного заказчика как положительного со всех сторон человека с которым приятно иметь дело
Ответный отзыв
gruz0
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Обновить вёрстку сайта и удалить стили CSS
CSSWordPress
Иван хорошо справился с поставленной задачей и оставил самые положительные впечатления. Несколько раз были правки, но это только подтвердило мой правильный выбор в его пользу. В общем, парень знает, чем занимается и идёт в верном направлении. Рекомендую к использованию.
Понравилось работать с данным заказчиком: четкая постановка задачи, оплата вовремя, без задержек. Рекомендую и советую всем для совместной работы. Жду еще от него новые задачи =)
Ответный отзыв
vavistag
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сделать правки по проекту
Bootstrap
Все отлично, проект сложный, но правки вносились оперативно и на совесть. Все сделано профессионально и со знанием дела, сроки соблюдены. Будем продолжать сотрудничество. Спасибо за работу и приятное общение!)
Занимаюсь вёрсткой уже достаточно давно, но на данном сайте начал работу недавно. У меня есть опыт работы с большим количеством заказчиков, многое уже повидал. Но данного заказчика могу выделить среди всех других тем, что умеет поставить задачу правильным образом, чтобы было понятно; оплату производит согласно договоренности, не задерживает; общительный ; легко можно найти общий язык; при выдвижении предложений с моей стороны конструктивно рассматривает и соглашается. В целом: рекомендую данного заказчика как ответственного, положительного человека с которым стоит иметь дело.
Ответный отзыв
denis_orhov
Денис 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$14
10 баллов
10 лет назад
Стилизация CMS Wordpress
WordPress
Отлично выполнил работу, быстро и качественно.
Данный заказчик оставил положительное впечатление о себе как о заказчике. Оплату производит в срок согласно договоренности. Рекомендую для сотрудничества и ставлю оценку 5 =)
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
$10/час
от $20от 1 дня
#751