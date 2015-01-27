Верстка на основе бутстрап

HTML-версткаЗавершен10 заявок235 просмотров
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Нужно сверстать две простых страницы, взяв уже готовые блоки. В итоге валидная верстка быстро

с вас 1-2 примеров работ (идеально если как раз не бутстрап) и когда готовы начать работа. Важно! Под примером подразумеваю ссылку на страницу с возможностью посмотреть сырой HTML код, еще до натяжки на конечный сайт

9 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gekass1
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$20
2 дня
Результат тот, что надо; коммуникация на уровне; все ок, рекомендую
Сотрудничеством абсолютно доволен. Все как по часикам. Спасибо.
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