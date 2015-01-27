Верстка на основе бутстрап

Нужно сверстать две простых страницы, взяв уже готовые блоки. В итоге валидная верстка быстро

с вас 1-2 примеров работ (идеально если как раз не бутстрап) и когда готовы начать работа. Важно! Под примером подразумеваю ссылку на страницу с возможностью посмотреть сырой HTML код, еще до натяжки на конечный сайт