Доработки HTML

Есть сайт на Wordpress. Нужно, чтобы можно было на произвольной странице поставить шорткод и на этой странице появлялась возможность добавить отзыв (и выводились имеющиеся). Поля стандартные: 1) имя. фамилия 2) емейл (задействуя gravatar, чтобы фотка из емейла подтягивалась) 3) ...