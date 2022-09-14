Требуется спарсить около 1000 модов для Minecraft с одного сайта. Необходимо сохранить данные в структуру JSON, включая описание, заголовки и файлы мода. Также требуется обрезать скриншоты от watermark и перевести текст с русского на английский. Файлы можно сохранить на сервер или передать через облачный сервис. Полное ТЗ будет предоставлено кандидату.