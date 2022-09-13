В данный момент приходится работать в экселе и каждый раз забивать (разный товар) вручную Пример фото №3 Хочу этот процесс автоматизировать через программу, так как уходит на это много времени. Нужна программа типа такой (фото №1) Программа нужна для быстрой выгрузки определенного списка товара (перед выгрузкой помечаются галочками нужные товары) ФУНКЦИОНАЛ

1. Загрузка в программу из эксель список товара (пример списка) фото №2 + в

ручную можно было вносить. Обязательно нужно фото (можно вручную внести в программу) 2. Нужны в программе категории / подкатегории - для быстрого поиска товара