Требуется разработка прикладного ПО на WPF для записи видео с камеры. Необходим простой интерфейс, срок выполнения - 4 дня. Бюджет составляет 250$. Ожидаются первые результаты сегодня, оплата производится сразу по факту работы без авансов.
Нужна программа для заказа товароа
В данный момент приходится работать в экселе и каждый раз забивать (разный товар) вручную Пример фото №3 Хочу этот процесс автоматизировать через программу, так как уходит на это много времени. Нужна программа типа такой (фото №1) Программа нужна для быстрой выгрузки определенного списка товара (перед выгрузкой помечаются галочками нужные товары) ФУНКЦИОНАЛ
1. Загрузка в программу из эксель список товара (пример списка) фото №2 + в
ручную можно было вносить. Обязательно нужно фото (можно вручную внести в программу) 2. Нужны в программе категории / подкатегории - для быстрого поиска товара
Заявки фрилансеров
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