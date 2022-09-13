Имеется оборудование системы экстренного оповещения.

В основе оконечного устройства - микрокомпьютер NanoPi Neo. Под Линуксом.

На нём, естественно, среди прочего, крутится исполняемая программа, которая и взаимодействует с запросами центрального пульта по IP и/или радиоканалу.

При выходе из строя за пределами гарантийного срока производитель предлагает покупать новую голову (вот этот вот NanoPi) прошитый и работоспособный - но ценник абсолютно неадекватный.

Сама по себе NanoPi запросто проливается образом с рабочей (другой) головы, но исполняемая программа видимо привязана к железу, и не работает надлежащим образом без правильного файла лицензии (с рабочего, но другого устройства - не работает), за которым опять же нужно обращаться к производителю со всеми вытекающими.

Собственно, задача: либо (желательно) восстановить исходный текст программы, либо хотя бы "убить" обращение к файлу лицензии.

Возьмётесь ли? Что для этого нужно? Примерный бюджет?