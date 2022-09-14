Требуется разработка прикладного ПО на WPF для записи видео с камеры. Необходим простой интерфейс, срок выполнения - 4 дня. Бюджет составляет 250$. Ожидаются первые результаты сегодня, оплата производится сразу по факту работы без авансов.
Собрать готовое решение с github и разобрать как его использовать.
Необходимо собрать проект из исходников с github и помочь в нём разобраться что бы я смог его использовать на своем ПК.
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