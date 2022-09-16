pararaza51as

Дмитрий pararaza51as

 
41 год
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
38%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

IvanKolisnik
25 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
2 года назад
Найти в интернете картинки и логотип для каждой программы (монотонная
👌
Все отлично
Ответный отзыв
IvanKolisnik
25 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$60
10 баллов
3 года назад
Найти в интернете картинки и логотип для каждой
Рекомендую!
Всё отлично. Рекомендую !
Ответный отзыв