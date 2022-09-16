pararaza51as

Необходимо настроить проксирование доменов на сервере с Ubuntu 20.04 и установленным ISPmanager 6. Трафик должен проходить через личные IPv4/6 прокси, при этом IP домена должен определяться как IP прокси. Запрет на использование Cloudflare и аналогичных сервисов. Ожидается детальная настройка и тестирование работоспособности.
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется переписать stub криптора .net на языке C#. Необходимо иметь опыт в системном программировании и знание .net. Исходные коды доступны на GitHub.Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется переписать stub криптора .net на языке C#. Необходим опыт в системном программировании и знание работы с исходным кодом. Исходники доступны на GitHub.Системное программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется переписать stub криптора .net на C#. Используйте предоставленные исходники из репозитория GitHub для выполнения задачи. Необходимы навыки системного программирования и опыт работы с C#.Системное программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $60
Требуется найти 12 изображений и 1 логотип для каждой из 289 программ. Изображения должны быть формата .jpg/.png, без водяных знаков и в хорошем разрешении. Логотипы также без водяных знаков, в высоком качестве. Прилагается пример выполненной работы.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется найти 12 картинок и 1 логотип для каждой из 289 программ. Картинки должны быть в формате .jpg или .png, без водяных знаков и в хорошем разрешении. Логотипы также без водяных знаков и высокого качества. В архиве представлен пример выполнения работы.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется собрать проект из исходников с GitHub и объяснить, как его использовать на персональном компьютере. Необходимо детально разобрать процесс установки и настройки, чтобы обеспечить максимальную функциональность приложения.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен3 года назад
Задача заключается в сборке готового решения с GitHub и подробном изложении его функционала и настроек. Необходимо помочь разобраться в проекте, чтобы заказчик смог использовать его на своем ПК. Ожидается пошаговое руководство по настройке и использованию проекта.Тестирование ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад