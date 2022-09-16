pararaza51as

Требуется найти 12 картинок и 1 логотип для каждой из 289 программ. Картинки должны быть в формате .jpg или .png, без водяных знаков и в хорошем разрешении. Логотипы также без водяных знаков и высокого качества. В архиве представлен пример выполнения работы.