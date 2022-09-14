Есть два проекта, один основной, в котором уже есть все фигуры и возможность с ними взаимодействовать( менять размер и вращать), второй проект это пример как надо сделать объединение фигур распознавать точку в области фигуры. Главное сделать объединение и взаимодействие с одной фигурой

Drawings - основной проект