Добавить в проект объединение фигур и взаимодействие с ними Qt

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка215 просмотров

Есть два проекта, один основной, в котором уже есть все фигуры и возможность с ними взаимодействовать( менять размер и вращать), второй проект это пример как надо сделать объединение фигур распознавать точку в области фигуры. Главное сделать объединение и взаимодействие с одной фигурой

Drawings - основной проект

3 года назад
stivio
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Виктор
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
9 отзывов(-1)
3 года назад

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