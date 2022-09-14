Требуется разработать программу, которая будет взаимодействовать с API парсера socialscrape.com. Основная задача - получать пользователей и сохранять их данные в файл. Подробное техническое задание доступно в аттаче. Укажите цену и сроки выполнения.
Добавить в проект объединение фигур и взаимодействие с ними Qt
Есть два проекта, один основной, в котором уже есть все фигуры и возможность с ними взаимодействовать( менять размер и вращать), второй проект это пример как надо сделать объединение фигур распознавать точку в области фигуры. Главное сделать объединение и взаимодействие с одной фигурой
Drawings - основной проект
Заявки фрилансеров
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