stivio

Владимир stivio

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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  • Мобильное приложение для службы поддержки

    Требуется создать мобильное приложение для службы технической поддержки университета. Приложение должно принимать и обрабатывать заявки, распределять их с помощью машинного обучения и предоставлять небольшую статистику. Обратите внимание на визуальное оформление, оно должно быть лучше, чем в предоставленном примере.

    Машинное обучение
    Мобильные приложения12 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 3D фигуры в Java, Android Studio

    Необходимо разработать программу на Java в среде Android Studio, которая позволит пользователям создавать 3D фигуры. Программа должна поддерживать изменение масштаба, перемещение, вращение и удаление фигур. Ожидается качественная реализация интерфейса и удобство работы с 3D объектами.

    AndroidJava
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • 3D фигуры в Android Studio, Java

    Разработайте программу на Java в Android Studio, позволяющую создавать 3D фигуры. Реализуйте функции изменения масштаба, перемещения, вращения и удаления объектов для удобного взаимодействия с графикой.

    AndroidJava
    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать в Android studio рисование фигур

    Необходимо создать мобильное приложение на платформе Android, позволяющее рисовать фигуры и изменять их размеры. Все необходимые функции и детали представлены на предоставленном скриншоте. Ожидается реализация полного функционала для удобного взаимодействия с пользователем.

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить в проект объединение фигур и взаимодействие с ними Qt

    Необходимо реализовать объединение фигур и взаимодействие с ними в проекте на Qt. Есть основной проект с фигурами и функционалом взаимодействия, а также пример реализации объединения. Требуется добавить возможность распознавания точек в области фигур и взаимодействия с одной из них.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Объединение фигур и взаимодействие с ней как с обычной фигурой в QT

    Требуется доработать готовый проект на QT, добавив возможность объединения фигур и взаимодействия с ними как с обычными. Необходимо реализовать функции растягивания и вращения, улучшить работу линий и добавить возможность рисования от руки.

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Растягивание геометрических фигур в Qt, C++

    Необходимо разработать функционал для растягивания и поворота геометрических фигур в приложении на Qt с использованием C++. После выбора и рисования фигуры, пользователь сможет изменять ее размер и угол поворота через точки управления. Проект с фигурами прилагается.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    3 года назад