Требуется создать мобильное приложение для службы технической поддержки университета. Приложение должно принимать и обрабатывать заявки, распределять их с помощью машинного обучения и предоставлять небольшую статистику. Обратите внимание на визуальное оформление, оно должно быть лучше, чем в предоставленном примере.
- Мобильные приложения12 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо разработать программу на Java в среде Android Studio, которая позволит пользователям создавать 3D фигуры. Программа должна поддерживать изменение масштаба, перемещение, вращение и удаление фигур. Ожидается качественная реализация интерфейса и удобство работы с 3D объектами.3D-графиканет заявокЗакрыт2 года назад
Разработайте программу на Java в Android Studio, позволяющую создавать 3D фигуры. Реализуйте функции изменения масштаба, перемещения, вращения и удаления объектов для удобного взаимодействия с графикой.3D-графика1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необходимо создать мобильное приложение на платформе Android, позволяющее рисовать фигуры и изменять их размеры. Все необходимые функции и детали представлены на предоставленном скриншоте. Ожидается реализация полного функционала для удобного взаимодействия с пользователем.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перенести проект, разработанный на QT C++, на платформу Android Studio. Проект включает функционал рисования фигур и их изменение в размерах. Необходим опыт работы с QT и Android Studio.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать объединение фигур и взаимодействие с ними в проекте на Qt. Есть основной проект с фигурами и функционалом взаимодействия, а также пример реализации объединения. Требуется добавить возможность распознавания точек в области фигур и взаимодействия с одной из них.Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется доработать готовый проект на QT, добавив возможность объединения фигур и взаимодействия с ними как с обычными. Необходимо реализовать функции растягивания и вращения, улучшить работу линий и добавить возможность рисования от руки.Системное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать функционал для растягивания и поворота геометрических фигур в приложении на Qt с использованием C++. После выбора и рисования фигуры, пользователь сможет изменять ее размер и угол поворота через точки управления. Проект с фигурами прилагается.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт3 года назад