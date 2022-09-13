Объединение фигур и взаимодействие с ней как с обычной фигурой в QT

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка223 просмотра

Объединить фигуры и взаимодействовать с ней как с обычной фигурой, то есть чтобы можно было растягивать и крутить ее. Так же исправить работу линии и добавить рисование от руки. Просто дополнить готовый проект

3 года назад
stivio
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

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Детюков
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад