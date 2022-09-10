Требуется разработка парсера для автоматического занесения продавцов с сайта Amazon.de в базу данных. Скрипт должен использовать прокси для предотвращения блокировок и уметь определять наличие продавцов в базе, добавляя только новых. Важно, чтобы процесс был автоматизирован и эффективен.
Telegram бот для оповещений из Zadarma com
Нужен простой бота для оповещений из сервиса Zadarma
Бот должен скидывать оповещения в телеграм канал.Канал будет один. Приватный, если это важно.Админка через бота.Вход в админку бота по паролю.Работаю только через безопасную сделку.
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