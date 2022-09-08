Требуется разработка парсера для автоматического занесения продавцов с сайта Amazon.de в базу данных. Скрипт должен использовать прокси для предотвращения блокировок и уметь определять наличие продавцов в базе, добавляя только новых. Важно, чтобы процесс был автоматизирован и эффективен.
Массовые смс рассылки
Необходимо сделать массовые смс рассылки, на ру номера телефонов, базу и текст предоставляем!
Рассмотрим любые варианты, готовы работать много и долго!
Так же рассмотрим любые варианты привлечения лидов к нам на сайт!
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