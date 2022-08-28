Починить удаленно компьютер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт3 заявки250 просмотров

Проблема такая, включаю компьютер - через пару минут зависает, включается синий экран выдает ошибку, перезагружается и уже звук не работает, драйвер отключается.

Не хочется полностью очищать компьютер., нужно целенаправленно избавиться от этой проблемы. Anydesk для удаленного доступа есть.

Полгода назад была такая проблема. Решил сам с помощью разных видео на ютубе, уже забыл как все решилось и не стал даже записывать, думал раз и навсегда.

Если не знаете как делать, пожалуйста не тратьте мое и ваше время, оплату вперед не скидываю.

3 года назад
guest_16608463590298
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