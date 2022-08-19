Нужен бот для сбора ежедневных наград в игре.

Аккаунты хранятся в таблице "ексель" (почта/пароль). Надо зайти в лаунчер, выбрать аккаунт, зайти в игру, пропустить все рекламные предложения, зайти в определенную вкладку игры и нажать на награду, чтобы собрать её, выйти из игры и в лаунчере сменить аккаунт, так по кругу. Лаунчер запоминает 13 аккаунтов, то есть после 13 аккаунта нужно выйти из них и войти в другие 13 аккаунтов.

Лаунчер: Plarium

Игра: Raid Shadow Legends