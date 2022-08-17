Вітаю!

Шукаю спеціаліста, який допоможе створити автоматичне розгортання коду на сервері, за допомогою команди у Python.

Можна використовувати Google Run або AWS.Ідея наступна:

Маю код готового бота на Python розміщений на GitHub.

Підключена база даних Firebase.Маю бота адміністратора, користувачі можуть створювати нових ботів за допомогою бота-адміністратора.

Тобто, на виході маю отримати код, який я вставлю у код свого бота, щоб в подальшому підключити його до кнопки, натиснувши яку, згенерується новий ID у Firebase (це я сам зроблю), користувач вставить ТОКЕН бота і розгорниться новий бот на сервері, взявши ID-користувача та ТОКЕН бота.

Сподіваюсь зрозуміло пояснив.

Як приклад, додам посилання на тестового бота:

https://github.com/MrTuchka/welcome-admin