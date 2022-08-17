Розгортання коду на сервері за допомогою команди Python

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок426 просмотров

Вітаю!

Шукаю спеціаліста, який допоможе створити автоматичне розгортання коду на сервері, за допомогою команди у Python.

Можна використовувати Google Run або AWS.Ідея наступна:

Маю код готового бота на Python розміщений на GitHub.

Підключена база даних Firebase.Маю бота адміністратора, користувачі можуть створювати нових ботів за допомогою бота-адміністратора.

Тобто, на виході маю отримати код, який я вставлю у код свого бота, щоб в подальшому підключити його до кнопки, натиснувши яку, згенерується новий ID у Firebase (це я сам зроблю), користувач вставить ТОКЕН бота і розгорниться новий бот на сервері, взявши ID-користувача та ТОКЕН бота.

Сподіваюсь зрозуміло пояснив.

Як приклад, додам посилання на тестового бота:

https://github.com/MrTuchka/welcome-admin

FirebasePython
3 года назад
MrTuchka
34 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад

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