Требуется разработать bash скрипт для Ubuntu HIVE OS, который будет вызываться из другого скрипта. Необходимо реализовать функции управления майнером (start/stop/restart), а также интеграцию с atitool, rocm-smi, amdmemtweak и upp с параметрами. Скрипт должен быть отлажен и готов к работе. Указать срок и стоимость выполнения.
Розгортання коду на сервері за допомогою команди Python
Вітаю!
Шукаю спеціаліста, який допоможе створити автоматичне розгортання коду на сервері, за допомогою команди у Python.
Можна використовувати Google Run або AWS.Ідея наступна:
Маю код готового бота на Python розміщений на GitHub.
Підключена база даних Firebase.Маю бота адміністратора, користувачі можуть створювати нових ботів за допомогою бота-адміністратора.
Тобто, на виході маю отримати код, який я вставлю у код свого бота, щоб в подальшому підключити його до кнопки, натиснувши яку, згенерується новий ID у Firebase (це я сам зроблю), користувач вставить ТОКЕН бота і розгорниться новий бот на сервері, взявши ID-користувача та ТОКЕН бота.
Сподіваюсь зрозуміло пояснив.
Як приклад, додам посилання на тестового бота:
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка прошивки для ESP32, управляющей вентиляцией. Необходимо реализовать драйвер с функционалом для работы с термисторами и датчиками температуры, управлением вентиляторами и клапанами через регистровые микросхемы. Устройство будет принимать команды через TCP сервер и поддерживать настройку Wi-Fi при первом старте. Подробности в ТЗ.Закрыт3 года назад
- $10
Требуется редактирование файла EXDEMO.EXE с целью реализации функции копирования символов в буфер обмена Windows. Необходимо работать с файлами из архива DLL_USE.zip для выполнения задачи. Обеспечьте правильную интеграцию и функциональность.Системное программирование1 исполнительЗакрытнет даты
- $45
Необходимо разработать Telegram Бота в системе Smart Sender с прямой интеграцией EasyWeek. Ожидается создание функционала для автоматизации процессов и улучшения взаимодействия с пользователями. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.Закрыт3 года назад
Необходима программа, работающая как служба в Windows, которая будет считывать строки с одного COM-порта и отправлять отредактированные строки на другой. Программа должна обрабатывать строки, например, извлекая значения между символами '.' и применяя условия к другим блокам данных.Системное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $1200
Требуется доработка Discord бота на NodeJS, который отслеживает события на блокчейне Ethereum и уведомляет пользователей в чате. Работа включает создание новых модулей. Ищем исполнителей с опытом работы с Discord ботами или опытом прослушивания событий Ethereum. Уровень Senior-Middle NodeJS.Системное программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется разработка кастомной интеграции между манго и сипуни для передачи ютм меток в сделки АМО. Сипуни должен научиться обрабатывать метки, полученные от манго, и передавать их в АМО при создании сделки. Поддержка сипуни готова предоставить необходимые API-скрипты. Ознакомьтесь с документацией для реализации.Системное программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $2000
Требуется разработка ПО для сайта с участием в архитектурных решениях. Необходимы знания PHP, Symphony, JavaScript, React и других технологий. Ознакомьтесь с ТЗ и дополнительными условиями перед откликом.Системное программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется консультация по настройке системы пополнений и выводов денежных средств для фриланс-площадки. Необходимо разобраться с внутренними процессами, включая взаимодействие с банками и платежными сервисами. Ищем специалиста с опытом настройки подобных систем.Закрыт3 года назад
Необходимо разработать мини-игру, аналогичную указанной ссылке, с функционалом угадывания голов. Оформление не обязательно такое же, но требуется сохранить интерактивность и возможность кликов для угадывания. Используйте другие видео для реализации задачи.Системное программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад