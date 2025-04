Скрипт будет трудится в Hive OS, путем вызова из другого скрипта. С какими трудностями столкнулся я.

ну например при вызове из другого скрипта получаю

Sending Ctrl+C to screen session 16817

/hive/bin/miner: line 70: message: command not found

No miner is set in config

При этом если я запускаю из консоли скрипт все работает... Я не профи тут, быстрое решение не сработало! так что нужен хороший человек ))

Задача такая, я должен иметь возможность вызвать скрипт с доп параметрами и он должен коректно отработать.

в скрипте должны быть следуюшие функции

1. miner /start/stop/restart

2. atitool c параметрами

3. rocm-smi c раметрами

4. amdmemtweak c раметрами

5. upp c раметрами

В итоге должно быть что типо file.sh atitool -vctfstatus ( выполняется)

файл должен быть отдэбажен и готов к работае.

#!/usr/bin/env bash

/hive/bin/miner restart

вот так например работает из консоли но из автозагрузки или вызовом из другого скрипта не работает!

СРАЗУ СРОК И ЦЕНУ ПОЖАЛУЙСТА ПИШИТЕ!