Требуется разработка прошивки для ESP32, управляющей вентиляцией. Необходимо реализовать драйвер с функционалом для работы с термисторами и датчиками температуры, управлением вентиляторами и клапанами через регистровые микросхемы. Устройство будет принимать команды через TCP сервер и поддерживать настройку Wi-Fi при первом старте. Подробности в ТЗ.
Написать bash скрипт для ubuntu HIVE OS
Скрипт будет трудится в Hive OS, путем вызова из другого скрипта. С какими трудностями столкнулся я.
ну например при вызове из другого скрипта получаю
Sending Ctrl+C to screen session 16817
/hive/bin/miner: line 70: message: command not found
No miner is set in config
При этом если я запускаю из консоли скрипт все работает... Я не профи тут, быстрое решение не сработало! так что нужен хороший человек ))
Задача такая, я должен иметь возможность вызвать скрипт с доп параметрами и он должен коректно отработать.
в скрипте должны быть следуюшие функции
1. miner /start/stop/restart
2. atitool c параметрами
3. rocm-smi c раметрами
4. amdmemtweak c раметрами
5. upp c раметрами
В итоге должно быть что типо file.sh atitool -vctfstatus ( выполняется)
файл должен быть отдэбажен и готов к работае.
#!/usr/bin/env bash
/hive/bin/miner restart
вот так например работает из консоли но из автозагрузки или вызовом из другого скрипта не работает!
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