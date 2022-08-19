Требуется редактирование файла EXDEMO.EXE с целью реализации функции копирования символов в буфер обмена Windows. Необходимо работать с файлами из архива DLL_USE.zip для выполнения задачи. Обеспечьте правильную интеграцию и функциональность.
Написать прошивку управления вентиляцией для ESP32.
Написать простой драйвер скопировать функционал имеющегося.
Необходимо, по ТЗ на фреймворке Arduino для микроконтроллера ESP32, написать прошивку устройства контроля вентиляции.
К устройству будет подключены следующие датчики:
5 аналоговых термистора (формула преобразования в °C будет приложена к ТЗ)
2 датчика температуры ds18b20 (использовать библиотеку DallasTemperature)
Через 3 регистровые микросхемы 74hc595 устройство будет управлять следующей нагрузкой (использовать библиотеку Shifty, микросхемы идут последовательно, управляются через spi):
2 вентилятора (приточный и вытяжной, каждый управляется через 3 провода, каждый провод отвечает за скорость)
7 воздушных клапанов (каждый управляется через 2 провода – один провод открывает, другой закрывает)
2 нагревательных тэна
Один выход с микроконтроллера будет управлять кулером для охлаждения симистров (включение/отключение пина кулера по показаниям с датчика)
Устройство будет принимать команды через TCP сервер на устройстве.
И в зависимости от команды, управлять нагрузкой, или отдавать в ответе данные с датчиков или данные о состоянии нагрузки.(В ТЗ описано подробнее о этих командах)
Также у устройства должна будет реализована возможность настройки Wi-Fi при первом старте устройства. Устройство будет запускаться в режиме точки доступа и запускать веб страницу настройки (html/js страница уже готова)
Остальные подробности описаны в ТЗ.
Физическая часть устройства у нас уже реализована.
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