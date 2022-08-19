Написать простой драйвер скопировать функционал имеющегося.

Необходимо, по ТЗ на фреймворке Arduino для микроконтроллера ESP32, написать прошивку устройства контроля вентиляции.

К устройству будет подключены следующие датчики:

5 аналоговых термистора (формула преобразования в °C будет приложена к ТЗ)

2 датчика температуры ds18b20 (использовать библиотеку DallasTemperature)

Через 3 регистровые микросхемы 74hc595 устройство будет управлять следующей нагрузкой (использовать библиотеку Shifty, микросхемы идут последовательно, управляются через spi):

2 вентилятора (приточный и вытяжной, каждый управляется через 3 провода, каждый провод отвечает за скорость)

7 воздушных клапанов (каждый управляется через 2 провода – один провод открывает, другой закрывает)

2 нагревательных тэна

Один выход с микроконтроллера будет управлять кулером для охлаждения симистров (включение/отключение пина кулера по показаниям с датчика)

Устройство будет принимать команды через TCP сервер на устройстве.

И в зависимости от команды, управлять нагрузкой, или отдавать в ответе данные с датчиков или данные о состоянии нагрузки.(В ТЗ описано подробнее о этих командах)

Также у устройства должна будет реализована возможность настройки Wi-Fi при первом старте устройства. Устройство будет запускаться в режиме точки доступа и запускать веб страницу настройки (html/js страница уже готова)

Остальные подробности описаны в ТЗ.

Физическая часть устройства у нас уже реализована.

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