нужна программа которая будет работать ка служба в виндовс.

Назначение программы читать строку с COM-порта и отправлять отредактированную строку на другой COM-порт. к примеру принимает строку .0w0,030,000,0,1620. отправляет 1620, т.е. 5 блок. от "." до "." и с условиями по другим блокам.