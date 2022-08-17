Требуется доработка Discord бота на NodeJS, который отслеживает события на блокчейне Ethereum и уведомляет пользователей в чате. Работа включает создание новых модулей. Ищем исполнителей с опытом работы с Discord ботами или опытом прослушивания событий Ethereum. Уровень Senior-Middle NodeJS.
Преобразование строки работа с COM -портами
нужна программа которая будет работать ка служба в виндовс.
Назначение программы читать строку с COM-порта и отправлять отредактированную строку на другой COM-порт. к примеру принимает строку .0w0,030,000,0,1620. отправляет 1620, т.е. 5 блок. от "." до "." и с условиями по другим блокам.
Заявки фрилансеров
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