Необходимо разработать Telegram Бота в системе Smart Sender с прямой интеграцией EasyWeek. Ожидается создание функционала для автоматизации процессов и улучшения взаимодействия с пользователями. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.
Редактировать файл
Нужно редактировать файл EXDEMO.EXE так,чтобы символы копировались в буфер обмена windows .Этот файл и файлы из которых он скомплирован находятся в архиве DLL_USE.zip
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