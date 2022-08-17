Редактировать файл

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки330 просмотров

Нужно редактировать файл EXDEMO.EXE так,чтобы символы копировались в буфер обмена windows .Этот файл и файлы из которых он скомплирован находятся в архиве DLL_USE.zip

3 года назад
guest_16603873764674
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Yaskev
Иван 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-2)
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Не порядочный .Несколько дней морочил голову.Заказ не выполнил.Платеж не отменял.Платеж пришлось отменять через арбитраж.
Я уточнил человеку, что из-за некоторой ситуации пропаду на несколько дней. За это сделаю его заказ бесплатно. Даже за такое он поставил отрицательный отзыв

Заявки фрилансеров

Константин
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Yaskev
Иван 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-2)
3 года назад

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