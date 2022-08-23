Требуется редактировать файл EXDEMO.EXE, добавив функциональность для копирования символов в буфер обмена Windows. Все необходимые файлы находятся в архиве DLL_USE.zip, который нужно использовать для выполнения задачи.
Разработка ПО модулей автоматизации и датчиков по 1Wire, CAN, JSON-Api
Требуется разработка программной части модулей автоматизации и периферии (датчиков, иных элементов системы) с поддержкой протоколов и интерфейсов: - OneWire, - CAN, - RS-485, - Ethernet, - JSON - API. В модулях используются микроконтроллеры (чипы): - STM32F405RGT6 - STM32F103CBT6 - STM32F103TBU6 - STM8S103F3U6 Реализация возможностей: - считывания показаний датчиков на борту и на интерфейсах, - индикация работы устройства, поддержка экрана, - управления реле, диммерами, RGBW-контроллерами, ИК-излучателями, иными выходами, - поддержка различных параметров каждого элемента (выхода): скорости включения, типа диммирования, длины импульсов и тд, - поддержка виртуальных устройств с похожей логикой работы, - поддержка функций языка программирования по документации (прилагается), - поддержка внутренней логики работы модуля (автоматизаций и скриптов) и системы в целом по шине с другими модулями, - поддержка изменение логики работы модуля "на лету", - поддержка ячеек энергонезависимой памяти, - поддержка историй показаний датчиков и состояний элементов, - watchdog программный, watchdog на выход за пределы показаний датчиков (по температуре и току отключение элементов) Результатом работы должен быть понятный рабочий код с комментариями и подробная документация.
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