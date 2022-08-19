Редактировать файл

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок200 просмотров

Нужно редактировать файл EXDEMO.EXE так,чтобы символы копировались в буфер обмена windows .Этот файл и файлы из которых он скомпилирован

находятся в архиве DLL_USE.zip

3 года назад
guest_16603873764674
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настройка прокси ферми

    $35

    Требуется настроить прокси ферму с нуля, включая ПК, хабы и модемы. Лицензия на программное обеспечение уже приобретена. Основное подключение — гигабитный интернет с статическим IP. Ожидается помощь в конфигурации оборудования и программного обеспечения.

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Bash скрипт

    Необходимо разработать bash скрипт, который будет следить за выводом программы start.sh. При появлении фразы 'C167' скрипт должен завершать процесс и перезапускать его в цикле. Основная задача — обеспечить непрерывную работу программы, исключая зависание.

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • БОТ для игры

    Необходим бот для автоматизации сбора ежедневных наград в игре Raid Shadow Legends через лаунчер Plarium. Бот должен заходить в лаунчер, переключаться между 13 аккаунтами, пропускать рекламные предложения и собирать награды в определенной вкладке. После завершения сбора наград необходимо выходить из текущих аккаунтов и входить в новые 13 аккаунтов.

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Розгортання коду на сервері за допомогою команди Python

    Шукається спеціаліст для автоматичного розгортання коду на сервері за допомогою Python. Необхідно інтегрувати бота з Firebase, щоб користувачі могли створювати нових ботів через адміністратора. Код повинен взаємодіяти з ID користувача та ТОКЕНом бота, забезпечуючи автоматизацію процесу.

    FirebasePython
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать bash скрипт для ubuntu HIVE OS

    Требуется разработать bash скрипт для Ubuntu HIVE OS, который будет вызываться из другого скрипта. Необходимо реализовать функции управления майнером (start/stop/restart), а также интеграцию с atitool, rocm-smi, amdmemtweak и upp с параметрами. Скрипт должен быть отлажен и готов к работе. Указать срок и стоимость выполнения.

    Ubuntu
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать прошивку управления вентиляцией для ESP32.

    Требуется разработка прошивки для ESP32, управляющей вентиляцией. Необходимо реализовать драйвер с функционалом для работы с термисторами и датчиками температуры, управлением вентиляторами и клапанами через регистровые микросхемы. Устройство будет принимать команды через TCP сервер и поддерживать настройку Wi-Fi при первом старте. Подробности в ТЗ.

    HTMLJavaScript
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Редактировать файл

    $10

    Требуется редактирование файла EXDEMO.EXE с целью реализации функции копирования символов в буфер обмена Windows. Необходимо работать с файлами из архива DLL_USE.zip для выполнения задачи. Обеспечьте правильную интеграцию и функциональность.

    Системное программирование1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Создание Telegram Бота в Smart Sender с прямой интеграцией EasyWeek

    $45

    Необходимо разработать Telegram Бота в системе Smart Sender с прямой интеграцией EasyWeek. Ожидается создание функционала для автоматизации процессов и улучшения взаимодействия с пользователями. Подробности обсуждаются в личных сообщениях.

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Преобразование строки работа с COM -портами

    Необходима программа, работающая как служба в Windows, которая будет считывать строки с одного COM-порта и отправлять отредактированные строки на другой. Программа должна обрабатывать строки, например, извлекая значения между символами '.' и применяя условия к другим блокам данных.

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать Discord бота на NodeJS

    $1200

    Требуется доработка Discord бота на NodeJS, который отслеживает события на блокчейне Ethereum и уведомляет пользователей в чате. Работа включает создание новых модулей. Ищем исполнителей с опытом работы с Discord ботами или опытом прослушивания событий Ethereum. Уровень Senior-Middle NodeJS.

    Node.js
    Системное программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад