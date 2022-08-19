Требуется настроить прокси ферму с нуля, включая ПК, хабы и модемы. Лицензия на программное обеспечение уже приобретена. Основное подключение — гигабитный интернет с статическим IP. Ожидается помощь в конфигурации оборудования и программного обеспечения.
Редактировать файл
Нужно редактировать файл EXDEMO.EXE так,чтобы символы копировались в буфер обмена windows .Этот файл и файлы из которых он скомпилирован
находятся в архиве DLL_USE.zip
Заявки фрилансеров
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