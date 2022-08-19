Требуется разработать bash скрипт для Ubuntu HIVE OS, который будет вызываться из другого скрипта. Необходимо реализовать функции управления майнером (start/stop/restart), а также интеграцию с atitool, rocm-smi, amdmemtweak и upp с параметрами. Скрипт должен быть отлажен и готов к работе. Указать срок и стоимость выполнения.