Требуется разработать контроллер на базе ESP32 для управления светодиодным драйвером (интерфейс 0-10В).

Контроллер должен уметь и иметь следующее:

1. Управлять выходным напряжением от 0 до 10В с помощью кнопок на веб-странице с шагом 25%. Стандартный интерфейс управления различных устройств, например, светодиодных драйверов (интерфейс

управления 0-10В, резистор 100кОм, ШИМ).

2. На МК должен быть простой веб сервер, возвращающий одну страницу с кнопками управления яркостью, статусом и сменой пароля.

3. На веб странице должно быть 5 кнопок управления: вкл. (100%), вкл. (75%), вкл. (50%), вкл. (25%), выкл. (0%), что приблизительно соответствует выходным напряжениям 10В, 8.3В, 6.5В, 4В, 0В (есть график зависимости). Окно текущего статуса и одна кнопка для изменения пароля Wi-Fi точки доступа.

4. Соединение с контроллером посредством Wi-Fi (контроллер выступает как точка доступа). Первый вариант контроллера не взаимодействует с внешним миром. Только прямое подключение. Необходимо

реализовать возможность смены пароля Wi-Fi. На будущее предусмотреть возможность подключения к точке доступа и управление контроллером через интернет.

5. В качестве микроконтроллера использовать ESP32.

6. Питание контроллера - 12В. Необходимо реализовать на плате маломощный блок питания (220В ->12В), как это сделано, например, в Wi-Fi выключателях.

7. Размер платы нужно минимизировать. Ориентировочные размеры 60*30 мм (если можно меньше или больше, обсудим). Программирование через UART (вывести на отверстия под штырьки с шагом 2.54). Добавить индикатор наличия питания на плате, кнопку сброса. Добавить крепежные отверстия по винт М3 (4 по углам).

8. На плате предусмотреть винтовые клеммы для подключения входа 220В и 6 пар выходов/разъемов (но, по сути, один, параллельно подключенный ко всем выходам). В следующих модификациях предусмотрим независимое управление выходами.

Алгоритм работы и документацию на драйвер передам исполнителю. Пишите возможность, вашу цену и ориентировочные сроки.