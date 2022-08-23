Требуется срочная помощь в исправлении расчетов в Excel с макросом, который работает с двумя загружаемыми файлами. Ошибка возникает при выполнении расчетов, необходимо выявить причину и устранить ее. Временной лимит - 2 часа.
Контроллер на базе ESP32 для управления светодиодным драйвером
Требуется разработать контроллер на базе ESP32 для управления светодиодным драйвером (интерфейс 0-10В).
Контроллер должен уметь и иметь следующее:
1. Управлять выходным напряжением от 0 до 10В с помощью кнопок на веб-странице с шагом 25%. Стандартный интерфейс управления различных устройств, например, светодиодных драйверов (интерфейс
управления 0-10В, резистор 100кОм, ШИМ).
2. На МК должен быть простой веб сервер, возвращающий одну страницу с кнопками управления яркостью, статусом и сменой пароля.
3. На веб странице должно быть 5 кнопок управления: вкл. (100%), вкл. (75%), вкл. (50%), вкл. (25%), выкл. (0%), что приблизительно соответствует выходным напряжениям 10В, 8.3В, 6.5В, 4В, 0В (есть график зависимости). Окно текущего статуса и одна кнопка для изменения пароля Wi-Fi точки доступа.
4. Соединение с контроллером посредством Wi-Fi (контроллер выступает как точка доступа). Первый вариант контроллера не взаимодействует с внешним миром. Только прямое подключение. Необходимо
реализовать возможность смены пароля Wi-Fi. На будущее предусмотреть возможность подключения к точке доступа и управление контроллером через интернет.
5. В качестве микроконтроллера использовать ESP32.
6. Питание контроллера - 12В. Необходимо реализовать на плате маломощный блок питания (220В ->12В), как это сделано, например, в Wi-Fi выключателях.
7. Размер платы нужно минимизировать. Ориентировочные размеры 60*30 мм (если можно меньше или больше, обсудим). Программирование через UART (вывести на отверстия под штырьки с шагом 2.54). Добавить индикатор наличия питания на плате, кнопку сброса. Добавить крепежные отверстия по винт М3 (4 по углам).
8. На плате предусмотреть винтовые клеммы для подключения входа 220В и 6 пар выходов/разъемов (но, по сути, один, параллельно подключенный ко всем выходам). В следующих модификациях предусмотрим независимое управление выходами.
Алгоритм работы и документацию на драйвер передам исполнителю. Пишите возможность, вашу цену и ориентировочные сроки.
Заявки фрилансеров
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