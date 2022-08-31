Необходима разработка программной части модулей автоматизации и датчиков с поддержкой протоколов OneWire, CAN, RS-485, Ethernet и JSON-API. Микроконтроллеры: STM32F405RGT6, STM32F103CBT6, STM32F103TBU6, STM8S103F3U6. Задачи включают считывание показаний датчиков, управление реле и диммерами, поддержку виртуальных устройств, автоматизацию и документацию к коду.
Легкие задачки на Python
Задание 1
Строка содержит пять временных значений. Они записаны через запятую:
'1h 45m,360s,25m,30m 120s,2h 60s'Напиши цикл, который посчитает общее количество минут. Результат сохрани в переменную и выведи на экран. Используй в решении методы split(), replace() и оператор in.Обрати внимание: временное значение может состоять из одного, двух или трёх единиц времени. Значения расшифровываются так:
- часы — любое положительное целое число и символ h;
- минуты — любое положительное целое число и символ m;
- секунды — положительное целое число кратное 60 и символ s.
- при вызове метода work_hard у экземпляра класса tester_1 печаталось 'tester_1 Можно отдыхать';
- при вызове метода work_hard у экземпляра класса tester_2 печаталось 'tester_2 Что ж, ещё часок поработаю!'.
class Tester: def __init__(name): name = name deadline = True def work_hard(self, deadline=True): if self.deadline: print(self.name, 'Что ж, ещё часок поработаю!') else: print(self.name, 'Можно отдыхать')tester_1 = Tester(name='tester_1')tester_1.work_hard(deadline=False) # 'tester_1 Можно отдыхать'tester_2 = Tester(name='tester_2')tester_2.work_hard(deadline=True) # 'tester_2 Что ж, ещё часок поработаю!'
Задание 3
Над каждым файлом можно производить операции:
- запись — W
- чтение — R
- запуск — X
files = { 'cool_movie.avi': ['X'], 'math_summary.docx': ['R', 'W'], 'war_and_peace.txt': ['R', 'W', 'X']}
Например: 'write cool_movie.avi' или 'read war_and_peace.txt'.Например:
- 'write cool_movie.avi' выведет Access denied,
- 'execute cool_movie.avi' выведет ОК.
Задание 4
Есть два пустых списка: word_list и marks_list. Напиши функцию, которая принимает на вход строку и наполняет списки:
- word_list — словами из строки;
- marks_list — знаками препинания из строки.
- word_list = ['Мне', 'не', 'грозит', 'опасность', 'Скайлер', 'я', 'сам', 'Кто-то', 'откроет', 'дверь', 'и', 'схватит', 'пулю', 'Думаешь', 'им', 'буду', 'Нет', 'Это', 'постучу', 'в']
- marks_list = [',', '!', '.', '?']
- Значения в списках идут по порядку и не повторяются. Если в строке несколько одинаковых значений, функция добавляет в список только первое вхождение.
- Регистр символов важен. Одинаковые слова, которые начинаются с маленькой и заглавной букв, — это разные слова. Например, «Мне» и «мне».
- Разбей строку на отдельные слова с помощью метода split(). Разделитель — одиночный пробел. Результат сохрани в переменную. Дальше работай с полученным списком.
- У каждого значения списка проверь последний символ через индекс:
- Если символ — это знак препинания, добавь его в marks_list. Остальная часть гарантированно будет словом. Сохрани её в другой список.
- Если символ — не знак препинания, добавь значение в word_list.
- Не забывай проверять наличие слов и знаков препинания в списках. Не добавляй повторы.
- Конструктор, внутри которого устанавливаются атрибуты:
- id тест-кейса — рандомное трёхзначное число;
- name название тест-кейса — передаётся при создании объекта TestCase;
- steps — словарь, куда будут добавляться шаги тест-кейса;
- result — ожидаемый результат тест-кейса.
- Метод set_step — добавляет в словарь steps шаг тест-кейса. Принимает два параметра: step_number и step_text. Ключ — это step_number (номер шага), а значение — step_text (текстовое описание шага).
- Метод delete_step — удаляет шаг из steps по переданному в метод ключу step_number.
- Метод get_steps — возвращает текущий список шагов.
- Метод set_result — устанавливает ожидаемый результат в атрибут result по переданному параметру result.
- Метод get_test_case — печатает текущее состояние тест-кейса.
{ 'id': 988, 'Название': 'Добавление товара в корзину', 'Шаги': { 1: 'Перейти на сайт', 2: 'Перейти в раздел Товары', 3: 'Нажать кнопку «В корзину» у первого товара' }, 'Ожидаемый результат': 'Товар окажется в корзине'}
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