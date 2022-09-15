Срочно! исправить расчеты в Excel

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Завершен1 заявка272 просмотра

Нужна срочная помощь. Есть максимум 2 часа времени.

У нас есть макрос который производит расчеты из двух загружаемых файлов.

Все работало в течении двух лет, а сейчас где то спотыкается и выводит ошибку.

Структура файлов не менялась, мне кажется что, где то возвращает значение 0.

Почему, нужно понять исправить.

3 года назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

ed_come
Эдуард 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
$50
3 дня
Escrow
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Заявки фрилансеров

ed_come
Эдуард 
44 года
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
3 года назад
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Системное программирование

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