Предоставлены пять заданий на Python, включая обработку временных значений, исправление классов, работу с файлами и списками. Каждое задание включает четкие инструкции по реализации и ожиданиям к результатам, что позволит фрилансерам эффективно выполнить задачи.
Срочно! исправить расчеты в Excel
Нужна срочная помощь. Есть максимум 2 часа времени.
У нас есть макрос который производит расчеты из двух загружаемых файлов.
Все работало в течении двух лет, а сейчас где то спотыкается и выводит ошибку.
Структура файлов не менялась, мне кажется что, где то возвращает значение 0.
Почему, нужно понять исправить.
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