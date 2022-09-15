Нужна срочная помощь. Есть максимум 2 часа времени.

У нас есть макрос который производит расчеты из двух загружаемых файлов.

Все работало в течении двух лет, а сейчас где то спотыкается и выводит ошибку.

Структура файлов не менялась, мне кажется что, где то возвращает значение 0.

Почему, нужно понять исправить.