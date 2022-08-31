Добрый день! Есть прошивка чипа с принтера вытянутая путем шлифовки чипа, чип красный, нужно сделать остальные 5 цветов, это уже делали, но человека увы с нами уже нет, сможете помочь?прошивка написана на ассемблере, имеющиеся файлы прикрепил, больше ничего нет, красный прошили в атмегу, принтер все принял