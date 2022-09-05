Требуется доработка раскодировщика, чтобы он мог выполнять обратное кодирование данных. Необходимо улучшить существующий функционал для достижения этой цели.
Парсинг продавцов с сайта Amazon.de в базу.
Нужен парсер для занесения продавцов с сайта Amazon.de в базу.
Вероятно, с использования прокси для возможности избежать блокировки пользователя со стороны сайта. Важно чтобы скрипт /программа могла определить наличие того или иного продавца в нашей базе и при его наличии, обходила, добавляя исключительно новых.
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