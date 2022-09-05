Нужен парсер для занесения продавцов с сайта Amazon.de в базу.

Вероятно, с использования прокси для возможности избежать блокировки пользователя со стороны сайта. Важно чтобы скрипт /программа могла определить наличие того или иного продавца в нашей базе и при его наличии, обходила, добавляя исключительно новых.