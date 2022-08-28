Требуется помощь с удаленным ремонтом компьютера. Проблема: зависания, синий экран и отключение звука. Необходима целенаправленная диагностика и устранение неисправностей без полной очистки системы. Доступ через Anydesk. Оплата производится после выполнения работы.
Решить проблему с запуском Доты 2
CMaterial System2AppSystem Dict : Add RenderSystem : Failed to load rendersystemdx11.dll , which is the default rendersystem and should not fail to load . Please verify the game install in
вот такая вот ошибка
Заявки фрилансеров
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