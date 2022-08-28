Требуется разработать контроллер на базе ESP32 для управления светодиодным драйвером с интерфейсом 0-10В. Контроллер должен иметь веб-сервер с кнопками управления яркостью, функцией смены пароля и возможностью работы в режиме точки доступа. Питание 12В, минимальные размеры платы 60*30 мм, с возможностью подключения к 220В. Алгоритм работы и документация будут предоставлены исполнителю.