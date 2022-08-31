Вытащить конечную точку для такси

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  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка223 просмотра

В бэке нужно найти конечную точку и достать этот алгоритм , в приложении яндекс такси, заплатим хорошо

3 года назад
guest_16623839405352
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артем
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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