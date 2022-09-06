Требуется разработка парсера для автоматического занесения продавцов с сайта Amazon.de в базу данных. Скрипт должен использовать прокси для предотвращения блокировок и уметь определять наличие продавцов в базе, добавляя только новых. Важно, чтобы процесс был автоматизирован и эффективен.