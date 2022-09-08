Требуется разработка парсера для автоматического занесения продавцов с сайта Amazon.de в базу данных. Скрипт должен использовать прокси для предотвращения блокировок и уметь определять наличие продавцов в базе, добавляя только новых. Важно, чтобы процесс был автоматизирован и эффективен.
Сделать файл в формате kml
Нужна карта с границами почтовых кодов в калифорнии (в формате kml) (Все почтовые кода калифорнии).
границы районов из списка должны быть выделены указанными цветами (в списке НЕ все почтовые кода калифорнии)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LqKDpPn8dxkd4zaM5fAvOtCuhL-tWJlQtzL9fqUJgsg/edit?usp=sharing
Для уточнения деталей пишите в личку
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