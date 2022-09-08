Сделать файл в формате kml

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт2 заявки493 просмотра

Нужна карта с границами почтовых кодов в калифорнии (в формате kml) (Все почтовые кода калифорнии).

границы районов из списка должны быть выделены указанными цветами (в списке НЕ все почтовые кода калифорнии)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LqKDpPn8dxkd4zaM5fAvOtCuhL-tWJlQtzL9fqUJgsg/edit?usp=sharing

Для уточнения деталей пишите в личку

3 года назад
Pavel8611
Павел 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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Богдан
 
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Ариана
 
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