Розробка програмного забеспечення для windows, для створення мобільних проксі на базі 3proxy, з інтерфейсом(можливо в веб версії), з функціоналом для апі ( зміна айпі по кастомному посиланню)

0) Софт будет на винде

1)Панель управления портами будет включать в себя "автообнаружение" интерфейсов .

2) Управление портами должно включать в себя:

2.1 Возможность включить и выключить донгл при помощи апи

2.2 Возможность включить и выключить донгл при помощи апи

2.3 Отключение \ Включение роутера к которому подключен донгл(нужно для того чтобы вытащить роутер из "застрявшего" состояния.

3) В качестве "мозгов" прокси использовать 3proxy.

3.1 Аккаунтинг

Создание аккаунта не привязывается к определенному "донглу" а выдается при помощи списка на порты.

4)Статистика и информация

4.0 Информация по каждому порту должна сопровождать актуальный айпи, время его смены и время жизни айпи.

4.1 По каждому прокси необходимо иметь количество трафика которое было им использовано за день\неделю\месяц\год

5) АПИ

Используя включение\выключение интернета на "донгле" меняет айпи.

Ссылка на смену айпи должна быть прикреплена к аккаунту.

(как правило 1 аккаунт это 1 донгл, соотвественно ссылка генерируется на основе подключенного донгла для юзера)