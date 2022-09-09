Программист зеро код

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Закрыт2 заявки299 просмотров

Нужен прогер зеро кода для работы с площадкой бабл

Нужно работать с ними, доделывать, проверять, убирать ошибки, делать новые функции

3 года назад
guest_16617533446207
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ариана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад

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