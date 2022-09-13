Потрібно написати програму, що будеобирати вільну дату для здачу біометричних даних на сайтіhttps://www.vfsglobal.ca/Що саме має робити бот?1. Заходити за посиланням

2. Вводити логін та пароль3. Вводити capcha4. Опинившись в особистому кабінеті -ввести Reference Number5. Двічі обрати опцію "Confirm"6. Опинившись на календарі з датамиПостiйно моніторити наявність вільних дат (вони з'являються рандомно в будь яку годину)7. За наявності вільноï дати - обрати II.8.Обхід двох Капч та кода OTPДякую за увагу.