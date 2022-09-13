Необхідно розробити програмне забезпечення для Windows, яке реалізує мобільні проксі на базі 3proxy. Потрібен інтерфейс з функціоналом управління портами, автообнаруженням інтерфейсів та API для зміни IP. Передбачено створення статистики по трафіку та інформації про порти.
Помочь с компилированием проекта с GitHub
Помочь разобраться с компилированием проекта с GitHub. Язык С++ и С#
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