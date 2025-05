Тестове завдання на мові Java

Треба написати код на Java мові згідно з наступними умовами:

Задача:

- користувач вводить курс Bitcoin до доллара

- користувач вводить суму доларів, що хоче поміняти на Bitcoin

- програма повертає кількість Bitcoin, що можна купити на вказану суму.

Приклад:

What is Bitcoin price today?

21000

How much $ do you have?

1000

You can buy 0.0476190 BTC