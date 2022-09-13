Написать легкий код на С++

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт5 заявок291 просмотр

Решить Данное задание написать код условие:

Дано 20 действительных чисел найти порядковый номер числа из этих 20 найбольший к целому.

3 года назад
guest_16632482547775
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лев
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Бассел
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад