Необходимо создать сайт-визитку для клиники, которая специализируется на лечении зрения. Есть логотип. Текстов, картинок нет - все это нужно будет делать. Предоставим фото врачей. На сайте будет 23 страницы. Разделы: главная, услуги (однотипные - 15 услуг), врачи, 5 страниц - резюме врачей (однотипные), контакты. ТЗ нет. Можем заполнить бриф, чтобы вы помогли составить ТЗ. Работаем с поэтапной оплатой. Возможна предоплата и безопасная сделка. Сообщите, пожалуйста, цену (вилку) и сроки. Спасибо.