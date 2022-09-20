Необходимо разработать сайт "под ключ" для компании, предоставляющей услуги по ремонту и обслуживанию кондиционеров. Включить разделы с описанием услуг, контактной информацией и возможностью оставить заявку.
Создать сайт
Добрый день.
Ранее был сайт на домене www.amgroup.com.ua , тематика - логистика и международные перевозки.
Сейчас он слетел и не работает, восстановить нет возможности.
Необходимо создать новый, на тот же домен.
Основное внимание по СЕО нужно уделить направлениям : таможенно-брокерские услуги и грузовые авиа перевозки.
Сайт сугубо информационный.
На сайте обязательно онлайн чат или связь через мессенджеры.
Ждем предложений по условиям работы, бюджет просьба предлагать с учетом сегодняшних реалий,
к сожалению.
Спасибо.
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