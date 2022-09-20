Добрый день.

Ранее был сайт на домене www.amgroup.com.ua , тематика - логистика и международные перевозки.

Сейчас он слетел и не работает, восстановить нет возможности.

Необходимо создать новый, на тот же домен.

Основное внимание по СЕО нужно уделить направлениям : таможенно-брокерские услуги и грузовые авиа перевозки.

Сайт сугубо информационный.

На сайте обязательно онлайн чат или связь через мессенджеры.

Ждем предложений по условиям работы, бюджет просьба предлагать с учетом сегодняшних реалий,

к сожалению.

Спасибо.