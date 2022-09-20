Необходимо разработать одностраничный лендинг на Wordpress с переносом дизайна с Тильды. Структура включает обложку, текстовые блоки, галерею изображений и контактные данные. Важно, чтобы сайт был адаптивным и создан с использованием WPBakery для дальнейшего редактирования.
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сайт услуг по ремонту обслуживанию кондиционеров
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