Лого, концепт арт, иллюстрации, иллюстрация обложка к книге
Создание логотипа, концепт арт, иллюстрации, иллюстрация обложка к книге
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Logo7 просмотров
- Logo17 просмотров
- Изображения лиц людей, с разными эмоциями39 просмотров
- Иллюстрация небо с разными погодными явлениями14 просмотров
- Визитная карточка для компании Quantum13 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
3 года назад
Android
Было очень приятно работать и быстро сделали моё приложение))) Осталась очень довольной.
Ответный отзыв
Было приятно работать с Вами