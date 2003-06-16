zwapraga

Владимир zwapraga

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Лого, концепт арт, иллюстрации, иллюстрация обложка к книге

Создание логотипа, концепт арт, иллюстрации, иллюстрация обложка к книге

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Отзывы заказчиков

VasylynaS
Василина 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Створення мобільного додаток служби доставки їжі
Android
Было очень приятно работать и быстро сделали моё приложение))) Осталась очень довольной.
Было приятно работать с Вами
Ответный отзыв