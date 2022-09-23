Требуется разработка простого лендинга для продаж ортопедических подушек с описанием их преимуществ и свойств. Также необходимо настроить таргетированную рекламу в Mytarget для привлечения лидов. Заказчик предоставит краткую информацию о товарах для наполнения страницы.