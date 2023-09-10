Создание сайтов

Я веб-дизайнер и специализируюсь на создании качественных сайтов на Тильде



Выстраиваю работу поэтапно для наиболее тщательной проработки задачи, каждый этап оплачивается отдельно и доводится до согласования с заказчиком. Довожу проекты до конца, работаю исключительно на результат и выполнение цели, поставленной перед сайтом



Всегда рад выслушать ваши идеи и попробовать преобразовать их и выжать максимум. из задумки.

Персональный сайт - http://wage.tilda.ws/

Контакты для связи:

ВК - https://vk.com/jt49010624

Телеграм - https://t.me/SDWage