Создание сайтов
Я веб-дизайнер и специализируюсь на создании качественных сайтов на Тильде
Выстраиваю работу поэтапно для наиболее тщательной проработки задачи, каждый этап оплачивается отдельно и доводится до согласования с заказчиком. Довожу проекты до конца, работаю исключительно на результат и выполнение цели, поставленной перед сайтом
Всегда рад выслушать ваши идеи и попробовать преобразовать их и выжать максимум. из задумки.
Персональный сайт - http://wage.tilda.ws/
Контакты для связи:
ВК - https://vk.com/jt49010624
Телеграм - https://t.me/SDWage
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн сайта для студии натяжных потолков5 просмотров
- Сайт-портфолио студии Wage12 просмотров
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