UX UI Designer

Привет, меня зовут Нина, я разрабатываю дизайн сайтов, презентаций, визиток оформляю группы VK. Верстаю сайты на Tilda.

Люблю создавать что-то новое, поэтому выбрала своей профессией дизайн.

Постоянно развиваюсь и обучаюсь чему-то новому, стараюсь не стоять на месте.

Есть опыт работы в команде.

С 8-00 до 20-00 всегда на связи, но можно писать в любое время, стараюсь отвечать быстро.

Некоторые примеры моих работ представлены в профиле. Также можете связаться со мной лично.

Навыки:

Figma

﻿Tilda

Adobe Photoshop

Adobe Ilustrator

HTML&CSS

Контакты: