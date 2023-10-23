UX UI Designer
Привет, меня зовут Нина, я разрабатываю дизайн сайтов, презентаций, визиток оформляю группы VK. Верстаю сайты на Tilda.
Люблю создавать что-то новое, поэтому выбрала своей профессией дизайн.
Постоянно развиваюсь и обучаюсь чему-то новому, стараюсь не стоять на месте.
Есть опыт работы в команде.
С 8-00 до 20-00 всегда на связи, но можно писать в любое время, стараюсь отвечать быстро.
Некоторые примеры моих работ представлены в профиле. Также можете связаться со мной лично.
Навыки:
- Figma
- Tilda
- Adobe Photoshop
- Adobe Ilustrator
- HTML&CSS
- email: [email protected]
- telegram: @nina_shwed
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн сайта для строительной компании8 просмотров
- Дизайн сайта для студии красоты I Beauty9 просмотров
- Оформление презентации для обучающих курсов23 просмотра
- Оформление группы VK для практикующего косметолога15 просмотров
- Дизайн главного экрана сайта15 просмотров
- Run Smart (Сайт-визитка)83 просмотра
- Uber Partners (Landing-page)66 просмотров
- Car Max (Сайт-визитка)69 просмотров