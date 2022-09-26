Наполнение сайтов контентом, верстка отдельных страниц, работа с фото.
Здравствуйте, немного о себе...
Предлагаю следующие услуги:
• наполнение сайтов контентом на всех популярных конструкторах (cms);
• парсинг данных;
• обработка фото (профессиональная ретушь, обтравка, замена фона, коррекция изображения, фотомонтаж и прочее);
• создание дизайн-макетов (визитки, листовки, флаера, каталоги, буклеты, плакаты, банера, борды и прочее);
• корректировка, исправление векторных и растровых изображений;
• изменение и доработка ваших макетов (PSD, CDR, INDD, TIFF, JPG - ресайз, правки в тексте, замена фото)
• работа с документацией.
Пользуюсь следующими программами:
• Adobe Photoshop;
• Adobe InDesign;
• Adobe Premiere;
• Corel Draw;
• Figma;
• MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher)
Портфолио
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