Наполнение сайтов контентом, верстка отдельных страниц, работа с фото.

Здравствуйте, немного о себе...

Предлагаю следующие услуги:

• наполнение сайтов контентом на всех популярных конструкторах (cms);

• парсинг данных;

• обработка фото (профессиональная ретушь, обтравка, замена фона, коррекция изображения, фотомонтаж и прочее);

• создание дизайн-макетов (визитки, листовки, флаера, каталоги, буклеты, плакаты, банера, борды и прочее);

• корректировка, исправление векторных и растровых изображений;

• изменение и доработка ваших макетов (PSD, CDR, INDD, TIFF, JPG - ресайз, правки в тексте, замена фото)

• работа с документацией.

Пользуюсь следующими программами:

• Adobe Photoshop;

• Adobe InDesign;

• Adobe Premiere;

• Corel Draw;

• Figma;

• MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher)