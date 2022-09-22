Одностраничный сайт

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Закрыт70 заявок940 просмотров

Нужна помощь в создание одностраничного сайта с кнопкой перехода на инстаграм и телеграм (тема авто на заказ и автоподбор ) По цене ориентировочно 200-300

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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Виктория
 
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Мария
 
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Лучший разработчик сайтов мая
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