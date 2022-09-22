Требуется веб-разработчик для создания интернет-портала на PHP, Yii2 и Vue.js. Портал будет предназначен для поиска и бронирования услуг с функциями для пользователей и партнерских организаций. Включает реализацию страниц по макету, тестирование и документирование кода. Необходимость в разборе существующего кода. Доступно ТЗ и дизайн-макет. Заключение NDA обязательно.