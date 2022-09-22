Требуется разработка простого лендинга для продаж ортопедических подушек с описанием их преимуществ и свойств. Также необходимо настроить таргетированную рекламу в Mytarget для привлечения лидов. Заказчик предоставит краткую информацию о товарах для наполнения страницы.
Одностраничный сайт
Нужна помощь в создание одностраничного сайта с кнопкой перехода на инстаграм и телеграм (тема авто на заказ и автоподбор ) По цене ориентировочно 200-300
Заявки фрилансеров
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